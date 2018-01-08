235 مليار دولار استثمارات أجنبية في الأسواق الناشئة خلال 2017

المواطن - متابعة

أكد معهد التمويل الدولي، اليوم الاثنين، أن المستثمرين الأجانب ضخوا 235 مليار دولار في الأسواق الناشئة مع صعودها بقوة العام الماضي.

وقال المعهد: إن دول الأسواق الناشئة أضافت احتياطيات من العملة الصعبة تزيد قيمتها على 130 مليار دولار في 2017.

وبينت بيانات من المعهد أن تدفقات المحافظ الاستثمارية الأجنبية في 2016 بلغت 152 مليار دولار.

ولفتت بيانات المعهد أيضًا إلى أن أدوات الدين في الأسواق الناشئة اجتذبت تدفقات رؤوس أمول أجنبية تزيد قيمتها على 170 مليار دولار في 2017، مقابل 99 مليار دولار في 2016.

وأوضح المعهد أن صافي تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج من الصين بلغ 60 مليار دولار العام الماضي، وهو ما يمثل انخفاضًا حادًّا من 640 مليار دولار في 2016.







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