24 وظيفة شاغرة لدى فروع شركة BAE SYSTEMS

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بي أيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (24) وظيفة هندسية وفنية وإدارية شاغرة، للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من “الرياض، وتبوك، والجبيل، والطائف”.

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

1- رئيس فريق دعم العمليات.

2- محل فني.

3- منسق دعم العمليات.

4- مشرف أول دعم.

5- منسق برنامج الطيران ودعم العمليات.

6- مشرف صيانة الأنظمة الكهربائية.

7- مدرب طيران.

8- فني تدريب.

9- مهندس دعم.

10- فني صيانة وقود محركات طائرات.

11- مشرف فني ميكانيكي.

12- مراقب العمليات الهندسية.

13- مشرف محاكاة مناوب.

14- مشرف ألياف الكربون المركبة.

15- مخطط جدولة (عدد 4 وظائف).

16- فني صيانة الطائرات (وظيفتين).

17- مستشار الخدمات اللوجستية.

18- مسؤول عمليات الجدولة.

19- مشرف الجدولة.

20- رئيس الصلاحية الجوية المستمرة للطائرات.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 يناير 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول من (هنا).







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