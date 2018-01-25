25 وظيفة شاغرة للجنسين لدى فروع شركة أركاد

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة أركاد للمقاولات والهندسة والإنشاء والطاقة والصناعة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (25) وظيفة هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، والمقيميين، لحمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من المنطقة الوسطى، والمدينة المنورة، والخبر، ورابغ.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير المستودع.

– مهندس أجهزة.

– أخصائي دعم تكنولوجيا المعلومات.

– مشرف مراقب إنشاءات.

– فني أول رافعات وحفر (وظيفتين).

– مصمم جرافيك (للسعوديات).

– مهندس إنشائي.

– مهندس أنابيب.

– مساح أراضٍ (عدد 3 وظائف).

– نائب مدير البناء.

– مشرف مراقب مشروع (وظيفتين).

– محاسب.

– مسؤول إداري.

– مساعد أمين المخزن.

– مدير الهندسة.

– مشرف مراقب الهيدروستاتيكي (عدد 5 وظائف).

– مهندس قبل التكليف.

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 يناير 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 مارس 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المعلنة، يمكنك الدخول من (هنا)







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