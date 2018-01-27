27 فعالية في مهرجان الوفاء الشتوي والانطلاق الخميس المقبل

المواطن - أحمد الشهري - بارق

أكد محافظ بارق رئيس اللجنة الفرعية للتنمية السياحية بالمحافظة، مفرح بن زايد البناوي، أن فعاليات وبرامج مهرجان بارق الشتوي، تحت شعار “مهرجان الوفاء” للأمير منصور بن مقرن، بلغت نحو 27 فعالية، بدعم وتوجيه من أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد، وستبدأ مساء الخميس القادم.

ولفت إلى أن المهرجان الشتوي سيبدأ باختراق الضاحية والذي سيقام لأول مرة لكبار السن والبراعم، وستتوالى بعدها البرامج والفعاليات على مدى 60 يومًا في مواقع متفرقة.

وقال البناوي: إن الاستعدادات لمهرجان بارق الشتوي للعام الحالي في المحافظة تسير وفق الخطط المرسومة لها وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وأفاد بأن المهرجان يشتمل على إقامة العديد من الفعاليات، والمحاضرات الدينية، والندوات والدورات التدريبية، والأمسيات الشعرية، كما سيتم إقامة فعاليات لمدة أسبوع متكامل لجامعة الملك خالد، ممثلة بفرع تهامة بالمحافظة للبنات وفعاليات أخرى للطلاب ستدرج ضمن البرنامج، وسيتم أيضًا افتتاح معرض للتصوير الفوتوغرافي، ومشاركة الأسر المنتجة، والطيران الشراعي، وسباق اختراق الضاحية، والفن التشكيلي، والهايكنج السعودي، والدورة الرياضية، وليالي تراثية بمشاركة أهالي ثلوث المنظر وجمعة ربيعة، ومعرض للآثار، ومعرض الإدارات الحكومية، إضافة إلى مشاركة العديد من الفرق الشعبية من بعض المحافظات.

كما سيتم الاحتفاء بشهداء المحافظة، والذين بلغ عددهم 45 شهيدًا.







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