3 إصابات جديدة بإنفلونزا الطيور

المواطن - واس

كشف الإيجاز اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة عن حالات الإصابة بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8، حيث تم تسجيل 3 إصابات في المملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، اثنتين في المزاحمية وواحدة في رماح.

وبينت الوزارة أن عدد العينات التي تم جمعها منذ بداية الانتشار بلغ 3851 عينة جمعت من جميع مناطق المملكة، وجاءت نتائج الحالات الإيجابية منها 115 حالة إيجابية، وتم التخلص من 17843 طائراً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

كما أوضحت الوزارة أن عدد البلاغات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بلغ 21 بلاغاً، فيما بلغت عدد الاستفسارات 62 استفساراً ، وستستمر الحملات التوعوية والاستقصائية في مناطق المملكة كافة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :