3 تحديات أمام النصر في الموسم الحالي

المواطن - محمد سمعه

يواجه نادي النصر 3 تحديات في الموسم الحالي، وذلك بعد قدوم سلمان المالك رئيسًا جديدًا للعالمي.

ويأمل نادي النصر في تقديم أداء إيجابي وجيد في بطولة الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين؛ وذلك للظفر بالبطولات وإسعاد جماهيره.

وسيكون التحدي الأول للنصر في الفترة الحالية هو تعزيز صفوفه بصفقات جيدة وقوية خاصة بعد تعاقده مع عبد الرحمن العبيد وسعد سهيل نجم المنتخب العماني.

أما التحدي الثاني فسيتمثل في الفوز بكل مبارياته المقبلة في دوري المحترفين للتواجد ضمن المثلث الذهبي في بطولة الدوري أو المنافسة على اللقب في حال تعثر الهلال.

وسيكون التحدي الثالث لنادي النصر هو الذهاب بعيدًا في بطولة كأس الملك والسعي لأخذ اللقب والغائب عن خزائن العالمي منذ فترة طويلة.

وكان النصر وصل إلى نهائي كأس خادم الحرمين في موسم 2015-2016 أمام النادي الأهلي لكن الأخير فاز بثنائية مقابل هدف.







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