3 حقوق للمتهم عند القبض عليه أو توقيفه

المواطن- عبدالرحمن دياب

أكدت النيابة العامة أن للمتهم 3 حقوق عند القبض عليه أو توقيفه.

وأوضحت في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه يجب على المتهم معرفة أسباب القبض عليه، وأيضًا له الحق في الاستعانة بوكيل أو محام.

وثالثًا، لفتت النيابة إلى أن للمتهم الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه.

وأوضحت النيابة العامة أن ذلك يأتي بحسب المادة 22 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.

وفي وقت سابق، أكّدت النيابة العامة أنه يجب على رجل الضبط الجنائي أن يبرز ما يثبت شخصيته وصفته عند مباشرة اختصاصه في ضبط واقعة ما.

وأضافت النيابة، أنه وفقًا للمادة 16 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، فإن رجل الضبط الجنائي، إن كان عسكريًا مرتديًا لزيه العسكري، فيُكتفى بذلك لإثبات شخصيته.







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