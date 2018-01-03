3 خطوات أمام الاتحاد بالموسم الحالي لتحقيق هذا الحلم

المواطن - محمد سمعه

يفكر نادي الاتحاد، بقيادة مدربه التشيلي خوسيه لويس سييرا، في تحقيق مركز جيد في بطولة دوري المحترفين بالموسم الحالي.

ويرغب العميد في التواجد بالمربع الذهبي من بطولة دوري المحترفين مع نهاية الموسم الحالي؛ أملاً في المشاركة بإحدى البطولات الآسيوية خلال الفترة المقبلة.

ويتواجد الاتحاد حالياً في المركز الخامس في ترتيب فرق الدوري السعودي برصيد 23 نقطة.

وينبغي على الاتحاد استغلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم صفوفه بصفقات جيدة تساعده على الوصول للمربع الذهبي والمنافسة على لقب دوري المحترفين.

يجب على المدرب لويس سييرا تطوير الأداء الهجومي للاتحاد، واختيار العناصر الأمثل للتشكيل لتنويع طريقة اللعب وتقديم كرة ممتعة للجماهير.

كذلك ينبغي على مدافعي الاتحاد التركيز الشديد لتجنب ارتكاب بعض الأخطاء والتي تتسبب بأهداف للخصوم، كلها أمور على مدرب الاتحاد ولاعبيه الانتباه لها للحفاظ على أمل الذهاب والبقاء في المربع الذهبي لدوري المحترفين.

سيواجه الاتحاد في مباراته المقبلة بدوري المحترفين ” الزعيم ” الهلال في كلاسيكو الكرة السعودية يوم السبت المقبل.







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