3 خطوات مكنت ريال مدريد من الفوز على فالنسيا

المواطن - محمد سمعة

نجح نادي ريال مدريد الإسباني في العودة لطريق الانتصارات، وذلك بعد الفوز على فريق فالنسيا برباعية مقابل هدف في الدوري الإسباني.

وكان ريال مدريد ذاق مرار الهزيمة من نادي ليجانيس في إياب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا ليودع النادي الملكي بطولة الكأس في مفاجأة كبرى.

ونجح ريال مدريد في تطبيق ثلاث أفكار ساهمت في تحقيق الفوز الكبير على نادي فالنسيا.

تمكن ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان من تكثيف الهجوم على دفاعات فريق فالنسيا واستغلال كل الفرص الهجومية المتاحة.

كما نجح ريال مدريد في تأمين دفاعاته أمام هجوم فالنسيا المرتد، خاصة أن الخفافيش يُعرف عنهم قوتهم في الهجمات المرتدة.

وتفوق المدرب الفرنسي زيدان وقاد فريقه ريال مدريد إلى الفوز برباعية، وذلك بسبب قدرته على قراءة المباراة بشكل جيد بجانب تهيئته النفسية للاعبي الريال للتألق بعد الخروج من كأس الملك.

وظل ريال مدريد في المركز الرابع رغم فوزه على فالنسيا برصيد 38 نقطة وبفارق 16 نقطة عن المتصدر نادي برشلونة.

وذُكر في الفترة الأخيرة أن إدارة ريال مدريد تفكر في إقالة المدرب الفرنسي زيدان والتعاقد مع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

ورُشح كذلك الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي الإنجليزي لتدريب نادي ريال مدريد خلال الفترة الأخيرة.

يذكر أن ريال مدريد وضع عينه على التعاقد مع الإنجليزي هاري كين نجم توتنهام هوتسبير ومحمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ونيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :