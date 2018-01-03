3 صفقات هجومية نارية على رادار ريال مدريد

المواطن - محمد سمعة

يبحث نادي ريال مدريد الإسباني عن التعاقد مع ثلاثة مهاجمين جدد خلال الفترة المقبلة .

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية إن الريال يفكر في التعاقد مع البولندي روبيرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني والبرازيلي نيمار دا سيلفا جناح باريس سان جيرمان الفرنسي والبلجيكي إدين هازارد لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي .

ويرغب ريال مدريد في التخلص من كريستيانو رونالدو ، كريم بنزيمة والويلزي جاريث بيل والمعروف باسم ” BBC ” للتعاقد مع ثلاثي هجومي جديد وهو ” NHL ” نسبة إلى نيمار وهازارد وليفاندوفسكي .

ذُكر في الفترة الماضية أن ليفاندوفسكي بدأ تعلم اللغة الإسبانية تمهيدًا لانتقاله إلى ريال مدريد .







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