3 عقوبات تصل إلى الترحيل بانتظار متجاهلي تجديد هوية مقيم

المواطن ـ رقية الأحمد

أكّدت المديرية العامة للجوازات، أنَّ عقوبات تترتب على عدم الالتزام بتجديد “هوية مقيم” حال انتهائها.

وأوضحت الجوازات، عبر حسابها على موقع “تويتر” للتدوينات القصيرة، الثلاثاء 9 كانون الثاني/ يناير الجاري، أنَّ “عقوبة المخالفة للمرة الأولى هي الغرامة المالية بـ500 ريال، وفي المرة الثانية ترتفع الغرامة إلى ألف ريال”.

وأشارت الجوازات إلى أنَّ “تسجيل المخالفة للمرة الثالثة يعاقب المخالف بالغرامة ألف ريال، إضافة للترحيل من البلد”، مبيّنة أنّه “يمكن التأكد من سريان هوية مقيم، عبر الدخول لمنصة أبشر ومقيم على شبكة الإنترنت”.







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