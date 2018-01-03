3 عوامل أدت إلى تعادل الهلال مع الاتفاق بدوري المحترفين

المواطن - محمد سمعه

سقط نادي الهلال في فخ التعادل الإيجابي أمام فريق الاتفاق في إطار لقاء الجولة ال11 والمؤجل مابين الفريقين في بطولة الدوري السعودي للمحترفين في كرة القدم .

وسعى الهلال إلى تحقيق الفوز وذلك من اجل الابتعاد عن النادي الأهلي صاحب المركز الثاني بفارق 6 نقاط .

وتُوجد ثلاثة عوامل سببت تعادل الهلال مع الاتفاق حيث أولها هو عدم تركيز الهلال في استغلال كافة الفرص الهجومية والتي أُتيحت له في المباراة .

أما ثاني العوامل فهو تألق فريق الاتفاق دفاعيًا خاصة أن لاعبو الزعيم عانوا بقوة طوال المباراة ولم ينجحوا في اختراق شباك حارس الاتفاق إلا في مناسبة واحدة .

وثالث العوامل هو عدم قدرة الهلال على تنويع اللعب خاصة في ظل تألق فريق الاتفاق وغلقه لكافة المساحات أمام قدرات لاعبي الهلال .

يتواجد الهلال في المركز الأول برصيد 35 نقطة وبفارق 4 نقاط عن النادي الأهلي .







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