3 مباريات في كأس الملك الخميس

المواطن – مروة نبيل

تستأنف مواجهات دور الـ32 من منافسات كأس الملك التي انطلقت، اليوم الأربعاء، غدًا بثلاث مباريات، أبرزها اللقاء الذي سيجمع بين الهلال وهجر.

تبدأ منافسات اليوم الثاني من مباريات دور الـ32 في مسابقة كأس الملك بمواجهة أحد والعروبة، عند الساعة 3:45 عصرًا، على ملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة.

وستكون ثاني اللقاءات بين القادسية وجدة عند الساعة 5:40 مساء، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بالخبر، وتُختتم منافسات الغد في كأس الملك بمباراة الهلال وهجر، التي ستُقام على إستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في تمام 7:20 مساء.

وانطلقت منافسات دور الـ32 من كأس الملك اليوم بثلاث مباريات أيضًا، الأولى انتهت بفوز الخليج على الباحة بهدف نظيف، واكتسح الاتفاق فريق الطائي بستة أهداف دون رد.

وفي آخر مواجهات الأربعاء بمسابقة كأس الملك فاز النجوم على الوحدة، بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي امتد لشوطين إضافيين بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.







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