4 أيام من فن صناعة الترفيه بأصابع مُلهمة الشرق والغرب

المواطن- الرياض

تترقب الرياض انطلاقة مهرجان مُلْهِمة الشرق والغرب بنسخته الأولى للعائلات حيث تلتقي الحضارات بمعالمها الشهيرة ونمطها الخاص حاملة عبق الزمان وبصمة المكان لتنصهر روعة الشرق في جمال الغرب ما بين طبيعة خلابة وتراث إنساني فريد وثقافة غنية وتاريخ عريق يحكي أصالة الماضي وروعة المستقبل.

ويعتبر المهرجان الذي يستمر أربعة أيام ابتداء من يوم الخميس 25 يناير فرصة للتنقل بين المدن العالمية بشوارعها ومقاهيها ومتاحفها والتبضع من الأسواق العالمية الشهيرة عبر منصات تسوق مجهزة ومتاحة للجميع ولا يخلو حدث مثل هذا من اجتماع وسائل الترفيه ومناطق ألعاب وعروض تراثية ومسرح وحفلات طوال فترة المهرجان الذي سيقام في مركز درة الرياض.







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