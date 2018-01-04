4 إصابات جديدة بإنفلونزا الطيور 2 منها في الرياض

المواطن - واس

تواصل وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، جهودها لاحتواء اندلاع مرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة (H5N8)، حيث بلغ عدد الإصابات الجديدة المؤكدة مخبريًّا بالمرض بين الطيور خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية في المملكة 5 إصابات، واحدة في محافظة الأحساء، وأخرى في محافظة الدوادمي، واثنتان في ضواحي مدينة الرياض، وجميع تلك الإصابات المسجلة وجدت في أحواش تربية تقليدية عدا حالة إصابة واحدة في مشروع إنتاج دواجن في محافظة الخرج.

كما أظهرت المسوحات الوبائية (ACTIVE SURVEILLANCE) للتقصي عن وجود المرض والإنذار المبكر حال وجوده، تأكيد إصابتين جديدتين إحداهما في مدينة بريدة والأخرى في محافظة البكيرية أيضًا في أحواش تربية تقليدية، وتم تطبيق خطة الطوارئ فور تأكيد تلك الإصابات.

وواصلت الفرق الميدانية البيطرية في محافظة ضرماء إجراءات التخلص الصحي الآمن من مشروع إنتاج دواجن في محيط دائرة قطرها 10كم من المشروع وتطبيق إجراءات التقصي الوبائي على المناطق المحيطة، بينما تتابع الفرق الميدانية في محافظات الخرج وحريملاء وضرماء والأحساء وبريدة والبكيرية والدوادمي، إجراءات التخلص الصحي الآمن من الطيور المصابة في عدد من أحواش التربية التقليدية في محيط المناطق التي تم اكتشاف الإصابة فيها والإعلان عنها، واستكمال خطة الطوارئ في تلك المواقع.

وفي جانب التشخيص المخبري استقبل مختبر التشخيص البيطري بالرياض حتى هذا اليوم (2449 عينة) لفحصها عن هذا المرض، وتم إنجازها جميعًا، وجُمعت العينات بناء على بلاغات المواطنين، وإجراءات المسح الوبائي في محيط المناطق المصابة وكذلك غير المصابة لاكتشاف أي بؤر مرضية جديدة بشكل مبكر في مناطق المملكة المختلفة.

وعلى صعيد تطبيق إجراءات حظر تنقل الدواجن بين المناطق إلا بتصريح من الوزارة، قامت فرق المراقبة البيطرية الميدانية بالتعاون مع الجهات الأمنية بإتلاف شحنة طيور عددها (640) طائرًا تم تهريبها من جدة إلى المدينة المنورة، بالإضافة إلى إرسالية دواجن حية خارجة من منطقة الرياض إلى منطقة مكة المكرمة وسيتم معاقبة منتهكي الحظر بغرامة مالية قد تصل إلى مليون ريال والسجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات ووقف الترخيص أو إلغائه بالنسبة للمشاريع الإنتاجية حسب ما ورد في المواد (51، 52) من اللائحة التنفيذية لنظام الثروة الحيوانية الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 10/ 3/ 1424هـ.

وبينت الوزارة أنها مستمرة في تلقي البلاغات عن حدوث المرض والإجابة عن الاستفسارات المتعلقة به، عبر الهاتف المجاني لغرفة طوارئ الثروة الحيوانية (8002470000) على مدار الساعة، حيث بلغ عدد البلاغات الواردة إليها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 20 بلاغًا تمت مباشرتها جميعًا، في حين بلغ عدد الاستفسارات عن المرض 44 استفسارًا، وبذلك يصبح إجمالي البلاغات والاستفسارات 1031 بلاغًا واستفسارًا منذ بداية اكتشاف المرض.

وفي جانب التوعية والإرشاد البيطري ما زالت الوزارة تواصل جهودها التوعوية عن مرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة (H5N8) في الأسواق والتجمعات في جميع مناطق المملكة.







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