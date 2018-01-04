4 خطوات لتعطيل آخر ظهور على إنستجرام

المواطن - متابعة

أطلقت إنستجرام ميزةً جديدةً لمستخدميها تعمل على إظهار آخر تواجد لهم في المنصة، كما هو الحال في فيسبوك مسنجر وواتساب.

وتظهر هذه الميزة ضمن الرسائل الخاصة بين الأصدقاء الذين تمت المراسلة بينهم فقط، أو بين الأشخاص الذين قاموا بعمل إشارة لبعضهم البعض في قصص إنستجرام.

وتتمثل هذه الميزة في ظهور عبارة تشير إلى آخر ظهور لصديقك على المنصة، وهي متاحة بشكل افتراضي لمستخدمي أندرويد وiOS.

وبحسب البوابة العربية للأخبار التقنية، من السهل إيقاف هذه الميزة وتعطيلها عبر خطوات منها:

– أولاً: عليك التوجه إلى الصفحة الشخصية على إنستجرام.

– ثانياً: قم بالنقر على الثلاث نقاط الموجودة في أعلى يسار الصفحة الشخصية.

– ثالثاً: مرر للأسفل حتى تصل إلى قسم الإعدادات.

– ورابعاً: بعدها قم بتعطيل عرض حالة النشاط.







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