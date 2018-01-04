4 قروش تتجمد حتى الموت في مياه ماساتشوستس الأميركية

المواطن - متابعة

لفظت أمواج البحر في ولاية ماساتشوستس الأميركية، 4 أسماك قرش متجمدة، وسط عاصفة شتوية رافقتها تساقطات ثلجية مهمة وهبوط حاد في درجة الحرارة في الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وبحسب ما نقلت “سكاي نيوز”، فإن أسماك القرش النافقة كانت متجمدة إلى درجة لم يستطع معها الخبراء أن يجروا بحوثهم.

وسبق للسلطات أن أكدت العثور على عدد من أسماك قرش متجمدة، في ديسمبر الماضي، تزامنًا مع تقلب كبير في حال الطقس.

ويهاجر القرش الدراس، بشكل معتاد، إلى المياه الأكثر دفئًا في الجنوب، وتتعرض لخطر كبير حين تهبط الحرارة إلى ما دون 6.7 درجات مئوية.

وبحسب ما أوضحته الإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي، فإن درجة الحرارة نزلت إلى ما دون 2.6 مئوية في الشواطئ، التي نفقت بها أسماك القرش.







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