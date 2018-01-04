4 مباريات في كأس خادم الحرمين الشريفين الجمعة

المواطن – مروة نبيل

تتواصل منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، يوم غد الجمعة؛ حيث ستُقام 4 مواجهات، أبرزها لقاء النصر والزلفي.

تُفتتح مواجهات الغد من كأس خادم الحرمين الشريفين عند الساعة 3:05 بلقاء الفتح والحزم، المُقرر إقامته على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي المجزل نظيره الباطن في كأس خادم الحرمين الشريفين عند الساعة 3:20، على ملعب مدينة الملك سلمان بالمجمعة.

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين أمام ضمك عند الساعة 3:25، على ملعب الملك عبدالله ببريدة.

وفي آخر مباريات الغد من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، يستضيف نادي النصر نظيره الزلفي عند 7:20 مساءً، على إستاد الملك فهد بالرياض.

وانطلقت منافسات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين أمس الأول الأربعاء، وتأهل 6 أندية إلى دور الـ16، وهي: الخليج، الاتفاق، الوحدة، العروبة، القادسية والهلال.







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