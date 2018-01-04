4 ملفات مهمة أمام إدارة الهلال

المواطن – مروة نبيل

حدد الإعلامي الرياضي حمد الصويلحي، 4 ملفات مهمة أمام مجلس إدارة نادي الهلال، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وكتب الصويلحي على “تويتر”: “إتمام التعاقد مع بن شرقي.. تأمين مبالغ الرواتب المتأخرة وتسليمها للاعبين.. العمل بقوة على إنهاء ملف الأجنبي السابع.. تجديد عقود عدد من اللاعبين المحليين”.

وتابع الإعلامي الرياضي، قائلًا: “ملفات مهمة ومجهدة ماليًّا وذهنيًّا تحتاج إلى عمل شاق.. إدارة الهلال بقيادة الأمير نواف بن سعد قدها”.

وأعلن الصويلحي أن إدارة الهلال سلمت لاعبي الفريق رواتب 3 أشهر متأخرة، على أن يتم إيداع الشهر الرابع الأسبوع المقبل، من أجل السماح للزعيم بتسجيل اللاعبين الأجانب الجدد.







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