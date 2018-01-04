4 مليارات جنيه مكاسب البورصة المصرية في أولى جلسات 2018

المواطن - واس

استهلت مؤشرات البورصة المصرية أولى تعاملات العام الحالي بارتفاع جماعي مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4 مليارات جنيه لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 9ر828 مليار جنيه، وسط تعاملات بلغت نحو 9ر604 مليون جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 بنسبة 03ر0 % ليبلغ مستوى 76ر15023 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنحو 93ر0 % ليبلغ مستوى 36ر835 نقطة.

وشملت الارتفاعات مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقًا والذي أضاف نحو 54ر0 % إلى قيمته ليبلغ مستوى 32ر1982 نقطة.

وفي ختام التعاملات ارتفعت أسهم 106 شركات، فيما تراجعت أسهم 33 شركة، وحافظت أسهم 43 شركة على أسعار إغلاقاتها السابقة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :