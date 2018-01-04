4 مناطق تواجه طقسًا غير مستقر وأتربة حتى الثلاثاء

المواطن- الرياض

حذر النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مساء اليوم الأحد، من طقس غير مستقر ورياح مثيرة للغبار والأتربة في عدد من مناطق المملكة.

ولفت الإنذار المبكر، في تنبيهات نشرها الموقع الرسمي للأرصاد، أن مناطق حائل، وتبوك، والحدود الشمالية، ومنطقة الجوف ستشهد نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وذلك بداية من الساعة السادسة من صباح غد الاثنين وتستمر حتى السادسة من صباح الثلاثاء.

كما توقع الإنذار المبكر أن تحد تلك الرياح من مدى الرؤية الأفقية خاصة خلال النهار.

وفي وقت سابق، نبه الإنذار المبكر أن هناك رياحًا نشطة وسحبًا رعدية على منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأوضح الإنذار المبكر أن الحالة تبدأ مساء اليوم الأحد وتستمر حتى مساء يوم الثلاثاء المقبل، حيث تشهد مكة والمدينة نشاطًا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار خاصة خلال النهار مع وجود تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع تتخللها سحب رعدية ممطرة من مساء يوم الاثنين.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :