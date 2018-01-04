4 وظائف إدارية شاغرة لدى الاتصالات السعودية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مشرف تخطيط التعاقب: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، إدارة الأعمال)، أو المجالات الأخرى ذات الصلة.

– أخصائي المكافآت: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، إدارة الموارد البشرية).

– أخصائي أول الدفع والتحصيل: درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية، المحاسبة).

– أخصائي أول التدقيق: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، القانون)، أو المجالات الأخرى ذات الصلة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 كانون الثاني/ يناير 2018م.

ولفتت الشركة، إلى أنه للتقديم ومعرفة شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول من (هنا)







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