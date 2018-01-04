4 وظائف هندسية وفنية شاغرة لدى طيران أديل

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط العربية الجوية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر 4 وظائف هندسية وفنية شاغرة للرجال، للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات.

وأوضحت أديل، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 يناير 2018م، ومستمر حتى 28 فبراير 2018م.

ولفتت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل مسميات وشروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)







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