400 صقر تتنافس على جوائز مهرجان ربيع النعيرية الـ17

المواطن - واس

تنافس 400 صقر من مختلف الفئات على جوائز مهرجان ربيع النعيرية السابع عشر، خلال السباق الذي أقيم في مركز شفية، التابع لمحافظة النعيرية، بحضور عدد كبير من الصقارين والمهتمين بمشاهدة هذه الهواية التي تجتذب الكثيرين من عشاق الصقور، حيث تعد إحدى أهم الفعاليات التي ينفذها المهرجان.

وحقق المراكز الخمسة الأوائل في فئة الحرار معيض المري، وسلمان الودايع، وبدر معدي، ومحمد الغيثاني، وعبدالرحمن بن ريمية، كما حصل على المراكز الخمسة الأولى في فئة الشاهين محمد الغيثاني، ومعيض المري، وسعود العازمي، وسالم الودايع، وهليل العنزي، وحصل على المراكز الأولى في فئة الجير محمد الغيثاني، وهليل العنزي، وناصر العجمي، وناصر القحطاني، ومحمد بن حصوان.

وأوضح رئيس اللجنة المشرفة على السباق، ناصر محسن السنافي، أن السباق شارك فيه عدد من الصقارين من مناطق مختلفة من المملكة، بالإضافة إلى المشاركين من المنطقة الشرقية، منوهًا إلى دور اللجنة العليا للمهرجان ودعمها لهذه الهواية من خلال إقامة هذا السباق في مركز شفية، متطلعًا إلى تحقيق نجاحات متوالية تسهم في خدمة هذه الهواية الأصيلة والمحببة لدى شريحة كبيرة من المهتمين.







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