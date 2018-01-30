44 وظيفة شاغرة لدى شركة نوماك في 4 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر 44 وظيفة هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين، لحملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم فأدنى، في عدد من التخصصات، للعمل بفروع الشركة في محطات تحلية المياه برابغ، والشقيق، والشعيبة، والقرية.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– رجال إطفاء- عدد 4 وظائف/ القرية.

– مهندس الصحة والسلامة والبيئة/ القرية.

– فني ميكانيكي- عدد 3 وظائف/ القرية.

– أمين المخزن/ الشعيبة.

– مسؤول الصحة والسلامة والبيئة/ رابغ.

– مسؤول الصحة والسلامة والبيئة/ الشقيق.

– مسؤول الصحة والسلامة والبيئة/ الشعيبة.

– مهندس التخطيط والأداء/ الشعيبة.

– مسؤول تكنولوجيا المعلومات/ الشعيبة.

– مشغل محلي- 8 وظائف/ الشعيبة.

– مشغل مراقب- 4 وظائف/ الشعيبة.

– مهندس مناوب- 3 وظائف/ الشعيبة.

– كيميائي- 3 وظائف/ الشعيبة.

– رئيس الكيميائيين/ الشعيبة.

– مشغل مراقب/ رابغ.

– فني إصلاح وصيانة/ رابغ.

– مهندس كهرباء/ رابغ.

– فني كهربائي- 4 وظائف/ رابغ.

– مشغل محلي- وظيفتين/ رابغ.

– مهندس تخطيط ومراقبة جودة/ القرية.

– مهندس إصلاح وصيانة/ القرية.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 يناير 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 مارس 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)







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