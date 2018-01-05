5 أسباب قد تدفع الذهب لتجاوز حاجز 1500 دولار في 2018

المواطن- متابعة

توقع محللون بخدمة “جي.إف.إم.إس” التابعة لتومسون أن يتجاوز الذهب 1500 دولار للأونصة هذا العام للمرة الأولى منذ انهياره في 2013.

وأكدوا أن مخاطر هبوط الأسهم المرتفعة وعدم الاستقرار السياسي ستدعم جاذبيته باعتباره ملاذًا آمنًا من المخاطر.

ولكنهم رأوا أنه من المرجح أن يتقلص الطلب الحاضر مع ارتفاع الأسعار، إذ يُرجح أن يكون الطلب الصيني قد بلغ ذروته بالفعل منذ عدة أعوام ومن المتوقع أن يسجل الطلب الهندي مستويات مماثلة لتلك التي سجلها العام الماضي.

وبلغ الذهب بالفعل أعلى مستوياته منذ أوائل سبتمبر هذا الشهر، مدعومًا بهبوط الدولار لأدنى مستوى له في ثلاث سنوات مقابل اليورو.

وهناك عوامل أخرى قد تساهم في صعود متوسط سعر الذهب إلى 1360 دولارًا للأونصة هذا العام، منها زيادة الغموض المحيط بسياسات ترمب وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتوترات في أوروبا.







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