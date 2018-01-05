5 عقوبات تنتظر من يغش تجاريًّا

المواطن - الرياض

شددت وزارة التجارة والاستثمار على أن عقوبات الغش التجاري تصل 3 سنوات سجن، ومليون ريال غرامة، وأيضًا تشهير في الصحف المحلية على نفقة المخالف، بالإضافة إلى إغلاق المنشأة، مع إبعاد العمالة بعد محكوميتهم وعدم السماح لهم بالعمل في المملكة، وذلك وفق منطوق الحكم القضائي.

وأكد متحدث وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن فريق التحري والتتبع الميداني بوزارة التجارة توصل للوكر الذي عُثر داخله على أكثر من 2 مليون سلعة مقلدة ومغشوشة بعد شهرين من عمليات الرصد والتحري، ومداهمة سابقة في لمنشأة في حي البطحا بالرياض قادتهم للوصول إليه.

وضبطت الفرق الرقابية بوزارة التجارة بمساندة الفرق الأمنية المشتركة مليونين و750 ألف منتج مغشوش ومقلد يشمل شواحن جوالات وأفياش وإستيكرات وسماعات ماركة أبل وسامسونج تقدر قيمتها بعشرات الملايين في قبو منزل ومستودع مجاور له بجنوب الرياض.







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