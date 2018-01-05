5 فيديوهات صادمة لأميركا بعد العاصفة الثلجية القنبلة!

المواطن - متابعة

مشاهد لأول مرة تحدث في أميركا، بسبب عاصفة شتوية من نوع نادر ضربت مناطق عديدة في الولايات المتحدة، لتكتسي الأراضي الأميركية بالأبيض، في مشهد قد يكون جميلًا عبر الإنترنت مخيفًا في عالم الواقع.

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وشهدت فلوريدا ومناطق أخرى أول انهمار للثلوج منذ 30 عامًا، ليعلن حكام بعض الولايات حالة الطوارئ ويحذروا السكان من درجات حرارة تصل إلى التجمد ومن إغلاق الطرق بسبب الثلوج.

كما ألغت شركات الطيران الأميركية أكثر من 1200 رحلة بسبب العاصفة الثلجية “القنبلة”، كما يطلق عليها خبراء الأرصاد التي تضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة.



وبحسب أرقام نشرها موقع تتبع الرحلات الجوية “فلايت أوار” على الإنترنت، ألغت شركات الطيران أكثر من 1263 رحلة بعد ظهر أمس، بعدما ألغت أيضًا أكثر من 4400 رحلة مساء أمس الأول.



وكان مسؤولون أميركيون أعلنوا في وقت سابق أن 19 شخصًا على الأقل لقوا مصرعهم هذا الأسبوع بسبب الطقس القاسي بالولايات المتحدة.



وسجلت أجزاء من الولايات المتحدة أدنى درجات حرارة على الإطلاق يومي الجمعة والسبت.







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