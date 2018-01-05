5 وظائف شاغرة بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية

المواطن ـ خالد الأحمد:

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، المتخصصة في أبحاث الدراسات العليا، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف بحثية وهندسية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة الدكتوراه ودرجة الماجستير ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.

وأوضحت الجامعة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

قائد فريق توصيف المرحلة الصلبة: درجة الدكتوراه في تخصصات: (الكيمياء، الهندسة الكيميائية، أو علوم المواد).

باحث ما بعد الدكتوراه- معرفة التعدين: درجة الدكتوراه أو درجة الماجستير في تخصصات: (علوم الحاسب الآلي، هندسة الحاسوب، الهندسة الكهربائية)، أو المجالات ذات الصلة.

باحث ما بعد الدكتوراه- الذكاء الاصطناعي: درجة الدكتوراه أو درجة الماجستير في تخصص علوم الحاسب الآلي، أو المجالات ذات الصلة.

قائد إدارة استمرارية الأعمال: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص إدارة الأعمال.

مهندس ميكانيكي: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.

وأشارت الجامعة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 كانون الثاني/يناير 2018م، مبيّنة أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ يرجى الدخول من هنا.







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