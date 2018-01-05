5 وظائف شاغرة لدى شركة سيمينس في الرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية “SIEMENS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم فأدنى، بعدد من التخصصات، في فروع الشركة وعدد من مشاريعها بالمملكة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مسؤول إدارة الموارد البشرية: الدرجة الجامعية في تخصص إدارة الموارد البشرية، أو المجالات ذات الصلة.

– مساعد إداري/ مراقب المستندات- مشروع المترو: الدرجة الجامعية أو شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

– سائق- مشروع المترو: سعودي الجنسية مع خبرة بالعمل.

– مدير التكليف والاختبار- مشروع المترو: الدرجة الجامعية في تخصصات (الهندسة الكهربائية، أو الميكانيكية)، أو المجالات ذات الصلة.

– مدير المشروع التجاري- إدارة الطاقة: درجة البكالوريوس في تخصصات (التجارة، المحاسبة)، أو ما يعادلها.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 يناير 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، اضغط (هنا)







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