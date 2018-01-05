5 وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد (5) وظائف صحية وإدارية شاغرة، لحمَلة شهادات الزمالة والدكتوراه والماجستير والبكالوريوس والدبلوم فأدنى، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفرع المستشفى في محافظة جدة.

وأبرز المستشفى أن الوظائف المتاحة على مسمى:

1- استشاري مساعد التخدير: شهادة الزمالة أو الدكتوراه في تخصص التخدير.

2- مساعد ثاني طب أسنان: درجة البكالوريوس في تخصص طب الأسنان.

3- مساعد رعاية مرضى: شهادة الكفاءة المتوسطة.

4- صيدلاني أول: شهادة الدكتوراه أو الماجستير أو البكالوريوس في تخصص الصيدلة.

5- فني تصوير اشعاعي: شهادة البكالوريوس في تخصص العلوم الإشعاعية.

وأوضح المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 كانون الثاني/يناير 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 آذار/مارس 2018م.

وأشار المستشفى إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول (من هنا).







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