6 خطوات لتسجيل بيانات المحتاجين إلكترونيًّا عبر بوابة العمل

المواطن - الرياض

جدَّدت وزارة العمل والتنمية التأكيد على الخطوات الست المطلوبة ضمن خدمة “وصال” لتيسير الوصول إلى المحتاج المتعفف عن طريق فاعلي الخير.

وقال متحدث العمل خالد أبا الخيل -في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”- إن هناك 6 خطوات لتسجيل بيانات المحتاجين إلكترونيًّا عبر خدمة “وصال”، أولها الدخول على بوابة الوزارة الإلكترونية (هنا) “.

وأضاف أن ثانية تلك الخطوات هي اختيار خدمة “وصال”، ثم تعبئة طلب بيانات المتعفف، مؤكدًا أن رابع تلك الخطوات هي فحص الوزارة لتلك الطلبات للبت فيها.

وأشار أبا الخيل إلى أن الخطوة الخامسة تتمثل في إحالة الطلب إلى أقرب مكتب للضمان الاجتماعي، ثم إلحاق المحتاج بخدمات الضمان الاجتماعي.







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