6 سنوات لبناء مستشفى في الحوية تنتهي ببشرى سارة من صحة الطائف
المراكز الصحية الموجودة لا يعمل بها سوى طبيبين عام وأسنان فقط

6 سنوات لبناء مستشفى في الحوية تنتهي ببشرى سارة من صحة الطائف

2018/01/23
الساعة 2:06 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن- عبدالرحمن دياب

يعاني سكان الحوية في محافظة الطائف من نقص الخدمات الصحية، وانتظار 6 سنوات لبناء مستشفى.

وأكد أحد سكان الحوية في الطائف خلال تصريحات إلى برنامج “معالي المواطن” على قناة إم بي سي، أن أهالي المنطقة يطالبون بمستشفى منذ 50 عامًا كاملةً، موضحًا أن المراكز الصحية الموجودة لا يعمل بها سوى طبيبين عام وأسنان فقط.

 

 

ومن جانبه، قال المتحدث الرسمي لصحة الطائف، عبدالهادي الربيعي: إن هناك 3 مراكز صحية في الحوية وما جاورها وتعمل على مدى 24 ساعة.

وتابع الربيعي في مداخلة بالبرنامج أنه إذا توفرت المخصصات المالية والأرض يتم بناء المستشفى، موضحًا أن أمانة المنطقة متعاونة ولا تتوانى في عملها، حيث يوجد مستشفيات أهلية، وتستقبل المستشفيات الخاصة والحكومية الحالات الطارئة.

كما بشر المتحدث باسم صحة الطائف أهالي الحوية بمخاطبة الحرس الوطني لتخصيص أرض للمستشفى.

 


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