6 سنوات لبناء مستشفى في الحوية تنتهي ببشرى سارة من صحة الطائف

المواطن- عبدالرحمن دياب

يعاني سكان الحوية في محافظة الطائف من نقص الخدمات الصحية، وانتظار 6 سنوات لبناء مستشفى.

وأكد أحد سكان الحوية في الطائف خلال تصريحات إلى برنامج “معالي المواطن” على قناة إم بي سي، أن أهالي المنطقة يطالبون بمستشفى منذ 50 عامًا كاملةً، موضحًا أن المراكز الصحية الموجودة لا يعمل بها سوى طبيبين عام وأسنان فقط.

أحد سكان الحوية: المراكز الصحية لدينا لا يعمل بها سوى طبيبين عام وأسنان فقط #معالي_المواطن pic.twitter.com/LzuMDfc5QS — معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) January 22, 2018

ومن جانبه، قال المتحدث الرسمي لصحة الطائف، عبدالهادي الربيعي: إن هناك 3 مراكز صحية في الحوية وما جاورها وتعمل على مدى 24 ساعة.

وتابع الربيعي في مداخلة بالبرنامج أنه إذا توفرت المخصصات المالية والأرض يتم بناء المستشفى، موضحًا أن أمانة المنطقة متعاونة ولا تتوانى في عملها، حيث يوجد مستشفيات أهلية، وتستقبل المستشفيات الخاصة والحكومية الحالات الطارئة.

المتحدث الرسمي لصحة الطائف: هناك 3 مراكز صحية في الحوية وما جاورها وتعمل على مدى 24 ساعة #معالي_المواطن pic.twitter.com/S5gD3yrvNe — معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) January 22, 2018

كما بشر المتحدث باسم صحة الطائف أهالي الحوية بمخاطبة الحرس الوطني لتخصيص أرض للمستشفى.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :