6 وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي للتنمية بجدة

المواطن ـ خالد الأحمد:

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك في محافظة جدة.

وأبرز البنك أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

محلل الرصد والتقييم: درجة الماجستير في تخصصات: (التقييم، التنمية، الاقتصاد، الإحصاء، أو المالية). مساعد أول ـ أسهم الشركات: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الاقتصاد، أو المالية). مساعد ـ إدارة الاستثمار: درجة الماجستير في تخصصات: (التمويل، أو المصرفية). مساعد ـ المحفظة والمتابعة: درجة الماجستير في تخصص إدارة الأعمال. مساعد ـ صناديق الدخل وصناديق رأس المال: درجة البكالوريوس أو الماجستير تخصصات: (إدارة الأعمال، أو المالية، أو التمويل).

مساعد ـ أسهم الشركات: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الاقتصاد، أو المالية).

وأوضح البنك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، حتى تاريخ 15 شباط/فبراير 2018م، مشيرًا إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول من هنا.







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