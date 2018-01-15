66 ألف ريال اختفت.. بنك محلي يُفقد رجل أمن قعيدًا ماله: النقد علقته!

المواطن _ وليد الفهمي _ جدة

استولى بنك محلي على مستحقات رجل أمن تسبب حادث مروري في إحالته إلى التقاعد مبكرًا؛ نتيجة إصابته بعدة إصابات أقعدته.

وأكد العريف عبدالله بن عطية الزهراني أنه كان يعمل في مرور العاصمة المقدسة لمدة تجاوزت 16 عامًا في خدمة ضيوف الرحمن، ووقع له حادث مروري يوم 16/ 12/ 1436هـ تسبب في تنويمه لمدة شهرين، وأصيب على إثر ذلك برضة شديدة بالدماغ وغيبوبة، كما أنه يعاني حاليًّا من عدم التحكم في جانبه الأيمن معتمدًا على كرسي متحرك.

وأضاف الزهراني، في حديثه إلى “المواطن“، أن حقوقه نزلت إلى البنك وكان المبلغ يقدر بـ202.772 ريالًا، ليتم خصم 65 ألفًا، وأيضًا خصم 21 ألف ريال كمستحقات ائتمانية ليتبقى مبلغ 66.542 ريالًا اختفت دون سابق إنذار من حسابه البنكي، ليكون حسابه صفرًا بدون هللة.

ولفت الزهراني إلى أن والده راجع البنك عدة مرات وأبلغوه أن المبلغ في مؤسسة النقد تم تعليقه، مؤكدًا أنه في حاجة للعلاج في أحد المراكز الصحية المختصة بمثل حالاته المرضية.

وطالب الزهراني عبر منبر “المواطن” نشر معاناته حتى يتسنَّى له استلام حقوقه.

“المواطن” لديها كافة التفاصيل والوثائق التي تثبت ذلك.







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