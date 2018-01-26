66 وظيفة شاغرة لدى جامعة الملك خالد

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك خالد توفر عدد (66) وظيفة شاغرة، وذلك وفق الوظائف والتخصصات التالية:

– وظائف فني مختبر بالمرتبة (7)- عدد 7 وظائف.

– وظائف أمن وسلامة من المرتبة (2) إلى المرتبة (4)- عدد 15 وظيفة.

– وظائف مستخدمين من المرتبة (31) إلى المرتبة (33)- عدد 32 وظيفة.

– وظائف بند أجور من فئة (أ) إلى فئة (ب)- عدد 12 وظيفة.

ودعت الجامعة الراغبين في التقديم الدخول إلى موقع جامعة الملك خالد على شبكة الإنترنت: (هنا)، ومراجعة الشروط العامة والشروط الخاصة بكل بوظيفة ومن ثم تعبئة استمارة التقديم إلكترونيًا، مشيرةً إلى أنه يجب أن ترفق المسوغات بصيغة (PDF)، وسيتم استقبال الطلبات ابتداء من يوم الأحد الموافق 1439/05/11هـ إلى نهاية يوم الخميس الموافق 1439/05/15هـ







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