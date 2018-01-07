7 علامات لاكتشاف بطء نظام تشغيل هاتفك الآيفون

7 علامات لاكتشاف بطء نظام تشغيل هاتفك الآيفون

2018/01/03
الساعة 12:36 صباحًا
- ‎فيتكنولوجيا, حصاد اليوم
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المواطن ـ وكالات

اعتذرت شركة أبل- رسميًّا- الأسبوع الماضي عن إبطاء هواتف آيفون، ووعدت المستخدمين المتضررين بتغيير البطاريات القديمة لهواتفهم إلى أخرى جديدة، مقابل سعر مخفض يبلغ 29 دولارًا، بداية من كانون الثاني/ يناير 2018، بدلًا من 79 دولارًا، حيث تعتبر أبل هذا جزءًا من اعتذارها عما قامت به.

ووفقًا لشركة أبل، هناك 7 دلائل تشير إلى أن بطارية هاتف آيفون قد تتسبب في بطء نظام تشغيل الهاتف، ويجب عليك استبدالها، وهي:

  • فتح التطبيقات في وقت طويل: قم بإغلاق التطبيقات الخاصة بك بشكل إجباري، وإذا أخذ التطبيق وقتًا أكثر من الطبيعي في الفتح مرة أخرى، فقد يكون ذلك بسبب البطارية.
  • معدل إطارات أقل أثناء التصفح: حيث قد تشعر بذلك أثناء تصفح صفحات الويب أو الشاشة الرئيسية.
  • تعتيم الخلفية: يمكنك معرفة ذلك إذا شعرت أن شاشة الهاتف لم تعد بنفس درجة السطوع التي تعودت عليها من قبل.
  • تخفيض صوت السماعة حتى-3dB: يمكنك معرفة ذلك إذا شعرت أن صوت الهاتف لم يعد عاليًا كما كان.
  • تخفيض في معدل الإطارات في بعض التطبيقات: جرب ذلك مع الألعاب القوية على وجه الخصوص.
  • في أسوأ الظروف سيتم تعطيل ظهور فلاش الكاميرا في واجهة تطبيق الكاميرا: وبذلك لن تستطيع استخدام فلاش الكاميرا.
  • قد يتطلب تحديث التطبيقات في الخلفية إعادة التحميل عند تشغيل التطبيق: يمكنك معرفة ذلك إذا وجدت أن التطبيقات التي تقوم باستخدام البيانات في الخلفية حتى عند عدم استخدامها توقفت عن ذلك.

إلى ذلك، قالت شركة أبل: إن الأشياء التالية لن تتأثر بمشكلة البطارية:

  1. جودة المكالمات والشبكة.
  2. جودة الصور والفيديوهات الملتقطة.
  3. أداء أداة تحديد المواقع.
  4. دقة تحديد المواقع.
  5. المستشعرات مثل الجيروسكوب، التسارع، البارومتر.
  6. أبل باي.

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