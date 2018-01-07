7 علامات لاكتشاف بطء نظام تشغيل هاتفك الآيفون

المواطن ـ وكالات
اعتذرت شركة أبل- رسميًّا- الأسبوع الماضي عن إبطاء هواتف آيفون، ووعدت المستخدمين المتضررين بتغيير البطاريات القديمة لهواتفهم إلى أخرى جديدة، مقابل سعر مخفض يبلغ 29 دولارًا، بداية من كانون الثاني/ يناير 2018، بدلًا من 79 دولارًا، حيث تعتبر أبل هذا جزءًا من اعتذارها عما قامت به.
ووفقًا لشركة أبل، هناك 7 دلائل تشير إلى أن بطارية هاتف آيفون قد تتسبب في بطء نظام تشغيل الهاتف، ويجب عليك استبدالها، وهي:
- فتح التطبيقات في وقت طويل: قم بإغلاق التطبيقات الخاصة بك بشكل إجباري، وإذا أخذ التطبيق وقتًا أكثر من الطبيعي في الفتح مرة أخرى، فقد يكون ذلك بسبب البطارية.
- معدل إطارات أقل أثناء التصفح: حيث قد تشعر بذلك أثناء تصفح صفحات الويب أو الشاشة الرئيسية.
- تعتيم الخلفية: يمكنك معرفة ذلك إذا شعرت أن شاشة الهاتف لم تعد بنفس درجة السطوع التي تعودت عليها من قبل.
- تخفيض صوت السماعة حتى-3dB: يمكنك معرفة ذلك إذا شعرت أن صوت الهاتف لم يعد عاليًا كما كان.
- تخفيض في معدل الإطارات في بعض التطبيقات: جرب ذلك مع الألعاب القوية على وجه الخصوص.
- في أسوأ الظروف سيتم تعطيل ظهور فلاش الكاميرا في واجهة تطبيق الكاميرا: وبذلك لن تستطيع استخدام فلاش الكاميرا.
- قد يتطلب تحديث التطبيقات في الخلفية إعادة التحميل عند تشغيل التطبيق: يمكنك معرفة ذلك إذا وجدت أن التطبيقات التي تقوم باستخدام البيانات في الخلفية حتى عند عدم استخدامها توقفت عن ذلك.
إلى ذلك، قالت شركة أبل: إن الأشياء التالية لن تتأثر بمشكلة البطارية:
- جودة المكالمات والشبكة.
- جودة الصور والفيديوهات الملتقطة.
- أداء أداة تحديد المواقع.
- دقة تحديد المواقع.
- المستشعرات مثل الجيروسكوب، التسارع، البارومتر.
- أبل باي.