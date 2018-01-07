7 فوائد مذهلة لملعقة واحدة من العسل

المواطن ـ متابعة

يُعَدّ العسل من أفضل المواد الغذائية الطبيعية فائدة للإنسان؛ وذلك بفضل احتوائه على كمية وفيرة من الفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية، فضلًا عن خصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات والأكسدة، إذ تحتوي الملعقة الواحدة فقط على 64 سعرة حرارية وليست بها أية دهون.

وكشف موقع “بولد سكاي” المعني بالصحة، عن 7 فوائد للعسل، منها:

1- العسل الخام يساعد في تعزيز عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون بالجسم، الأمر الذي يترتب عليه إنقاص الوزن بفاعلية يخفض مستوى الكولسترول السيئ بالجسم.

2- تقوية القلب: أظهرت الأبحاث أن مضادات الأكسدة الموجودة في العسل يمكن أن تمنع انسداد الشرايين والذي يمكن أن يؤدي إلى فشل القلب.

3- مكافحة تدهور الذاكرة أو الصداع وتقوية الذاكرة: أثبتت الأبحاث أن العسل يتميز بقدرته على محاربة الإجهاد الذهني وتحسين الذاكرة.

4- النوم الجيد: الذي يسببه تناول العسل يزيد من مستوى الأنسولين في الدم، والذي يطلق السيروتونين، ويتم تحويل “السيروتونين” كذلك إلى الميلاتونين، وهو هرمون يعزز نوعية النوم.

5- تحسين أداء الجهاز الهضمي باعتباره مطهرًا قويًّا، ويساعد في علاج ومنع الأمراض المختلفة المرتبطة بالجهاز الهضمي مثل القرحة والتهاب المعدة والأمعاء البكتيرية.

6- تنقية البشرة: تساعد المواد المضادة للأكسدة المتوفرة في العسل على تنقية الجسم من السموم؛ ما يساعد على نقاء وصفاء البشرة.

7- تحسين نشاط الدورة الدموية والوقاية من السرطان؛ لاحتوائه على مركبات الفلافونويد ومضادات الأكسدة التي تساعد في الوقاية من بعض أنواع السرطان وأمراض القلب.







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