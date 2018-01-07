7 محاور في المنتدى السعودي الأول لأعمال التطوع بالرياض

المواطن- الرياض

تُنظم المديرية العامة للدفاع المدني، يوم الثلاثاء القادم، المنتدى السعودي الأول لأعمال التطوع، وذلك بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات في الرياض لمدة يومين بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية والمهتمين في مجال العمل التطوعي وأصحاب المبادرات التطوعية.

وقال مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو: إن تنظيم المديرية العامة للدفاع المدني للمنتدى يأتي إيمانًا منها بأهمية العمل التطوعي وإبرازًا لسجلها في دعم رواد العمل التطوعي وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030 في إيلاء العمل التطوعي عناية كبيرة من خلال رفع عدد المتطوعين من أحد عشر ألف متطوعٍ إلى مليون متطوع.

وبيّن العمرو أن الدفاع المدني يهدف من انعقاد المنتدى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف أولها ترسيخ الأمن الفكري والاجتماعي من خلال نشر ثقافة العمل التطوعي في المجتمع، وثانيها إبراز الدافعية للعمل التطوعي من الناحية الشرعية، ويتمثل ثالثها في نشر ثقافة العمل التطوعي الجماعي في المجتمع.

وأفاد بأن الهدف الرابع للمنتدى هو تأطير العلاقة التكاملية بين المديرية العامة للدفاع المدني والفرق التطوعية، بينما الخامس فيخص تعزيز ثقافة التطوع النوعي بأعمال الدفاع المدني من خلال موسم الحج ورمضان، وذلك من خلال مناقشة (7) محاور رئيسة، هي: التطوع وأثره على الأمن الفكري والاجتماعي لأفراد المجتمع، التأصيل الشرعي للتطوع في أعمال الدفاع المدني، الفرق التطوعية ودورها في فاعلية العمل التطوعي بأعمال الدفاع المدني، دور المرأة السعودية في إثراء العمل التطوعي، العلاقة التكاملية بين المديرية العامة للدفاع المدني والفرق التطوعية، فاعلية مشاركة المتطوعين بأعمال الدفاع المدني خلال موسم رمضان والحج، إضافة إلى محور دور وسائل التواصل الاجتماعي في نشر ثقافة العمل التطوعي.







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