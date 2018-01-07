7 وظائف إدارية شاغرة لدى التموين العربي للأطعمة

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة التموين العربي للأطعمة- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للرجال، لحمَلة شهادة الثانوية العامة ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، للعمل بفروع الشركة في كلٍّ من الرياض، وجدة.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مساعد متجر بيع بالتجزئة- 4 وظائف/ الرياض: شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

– مشرف متجر بيع بالتجزئة- وظيفتين/ الرياض: درجة البكالوريوس في تخصص الإدارة.

– محلل مالي/ جدة: درجة البكالوريوس في تخصصات التجارة، والمحاسبة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 يناير 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 مارس 2018م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)







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