7 وظائف شاغرة لدى السيف القابضة في جازان

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة السيف مهندسون مقاولون القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية شاغرة، لحملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس بعدد من التخصصات، وذلك للعمل بعددٍ من الشركات التابعة لها وعدد من مشاريعها القائمة في منطقة جازان.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف ورشة عمل.

– مشرف مراقب مناوب (عدد 6 وظائف).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 يناير 2018م.

وأفادت الشركة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)







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