7 وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع بالرياض والجبيل

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة، لحمَلة شهادات الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والجبيل.

وأوضحت الشركة، أن الوظائف المتاحة تحت مسمى:

– محلل مالي (الرياض).

– مستشار أول رئيسي- الإستراتيجية (الرياض).

– أخصائي أول- أمن تكنولوجيا المعلومات (الرياض).

– مهندس أول- تخطيط الأعمال (الجبيل).

– محلل أول- تخطيط سلسلة التوريد (الجبيل).

– فني أول صيانة (الجبيل).

– أخصائي عمليات (الجبيل).

وأفادت الشركة، بأنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 يناير 2018م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)







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