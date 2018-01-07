7 وظائف صحية شاغرة لدى مدينة الملك فهد الطبية

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت مدينة الملك فهد الطبية- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة، لحمَلة درجة الدكتوراه ودرجة الماجستير ودرجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر المدينة في العاصمة الرياض.

وبيّنت المدينة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

1- أخصائي إدارة الكوارث.

2- استشاري متخصص حديثي الولادة.

3- استشاري أمراض الرئة لدى الأطفال.

4- فني الجهاز التنفسي- الرعاية المنزلية.

5- استشاري طب الأسرة.

6- استشاري الإحصاء الحيوي.

7- معالج مسجل الجهاز التنفسي- الرعاية المنزلية.

وأوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 كانون الثاني/ يناير 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 مارس 2018م.

وأشارت إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكنك الدخول (من هنا)







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :