71 دولارًا للمرة الأولى منذ 2014 يسجّلها النفط

المواطن ـ وكالات:

بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت أعلى سعر منذ مطلع ديسمبر 2014، عند 71.05 دولار للبرميل، قبل تراجعها إلى 70.86 دولار.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 66.35 دولار للبرميل، وهو أيضاً أعلى مستوى منذ مطلع ديسمبر 2014، قبل أن تنخفض خلال الجلسة إلى 66.14 دولار، لتسجل ارتفاعاً نسبته 0.8% عن سعر آخر تسوية.

وبلغت علاوة خام برنت فوق خام دبي 3.92 دولار للبرميل أمس مسجلة بذلك أعلى مستوياتها في 21 شهراً، وزادت العلاوة السعرية 35 سنتاً عن الجلسة السابقة وصعدت نحو دولار هذا الشهر.

ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى كبح تدفقات النفط الخام الأوروبية المتجهة لآسيا، وأن يدعم الطلب الآسيوي على الخامات المرتبطة بخام دبي المنتجة في الشرق الأوسط وروسيا.







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