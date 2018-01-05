75 مليون ريال تكلفة 5 مشاريع للمياه بالشرقية

المواطن_ نوف العايد_ الشرقية

تسلم قطاع توزيع المياه بالمملكة، ممثلًا بالإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية، خمسة مشاريع حيوية بمحافظة الأحساء بقيمة مالية تتجاوز 75 مليون ريال.

وزار وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن الفضلي، إدارة خدمات المياه بمحافظة الأحساء، يوم أمس، ومدير عام الإدارة العامة للمياه بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري، للوقوف على المشاريع التي تعمل على تنفيذها بالمحافظة وتبلغ خمسة عشر مشروعًا بقيمة مالية تتجاوز 347 مليون ريال، منها ثمانية مشاريع للمياه وتسعة مشاريع لخدمة الصرف الصحي.

وأوضح المهندس المطيري أن العمل بالمحافظة لم يقتصر على ما هو ينفذ حاليًّا ؛ حيث تعمل خدمات المياه بالمنطقة الشرقية على تهيئة عدد تسعة عقود لمبادرات المياه والصرف الصحي بالأحساء بقيمة تقارب 109 ملايين ريال بهدف خدمة السكان والتوسعات القائمة بالمحافظة وما يتبعها، والتي تتطلب العمل جنبًا إلى جنب مع القطاعات الخدمية الأخرى.

وأكد مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية أن الوزارة ممثلة بقطاع توزيع المياه بالمملكة تسعى لتحسين جودة مياه الشرب بالمحافظة والارتقاء بخدمات الصرف الصحي لمحافظة الأحساء وقراها وهجرها والتي تتجاوز 75 قرية وهجره من خلال مشاريع مستقبلية بمئات الملايين من الريالات.

وبين المهندس المطيري أن المشاريع التي تم استلامها مؤخرًا بمحافظة تشمل إنشاء خزانات عالية وشبكات للمياه وأخرى لتطوير آبار الهجر، إضافة إلى مشاريع لشبكات الصرف الصحي بالشهابية والدخل المحدود وتوسعة لشبكات ومحطات الضخ الرئيسية للصرف الصحي بالهفوف والمبرز وتوسع في التوصيلات المنزلية لخدمة الصرف الصحي.