8 أسئلة وإجابات توضح سر الإقبال على شراء بيتكوين

المواطن - عبدالرحمن دياب

أجاب الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، عن 8 أسئلة طرحها حول عملة البيتكوين، لافتًا أن العملة في الأًصل وسيط تبادل قائم على الثقة، وكذلك “بيتكوين” وسيط تبادل، لافتًا إلى أن العملة في الأصل “مخزن للقيمة”، و”بيتكوين” مخزن للقيمة.

وقال عبدالفتاح، في تصريحات إعلامية له: إن “العملة في الأصل تصدر عن مؤسسة نقدية (البنك المركزي) في دولةٍ من الدول.. فهل تصدر البيتكوين عن مؤسسة نقدية تابعة لدولةٍ ما؟ الإجابة: لا، كما أن العملة في الأصل لها شكل ملموس؟ هل البيتكوين عملة معدنية أو ورقية؟ الإجابة: لا”.

وأجاب أستاذ العلوم السياسية، عن سؤال كيف يتداولها الناس؟”، بقوله إنهم “يتداولونها عبر شبكة الإنترنت من خلال برامج خاصة تُنتج وترسل وتستقبل أكوادًا خاصة مُشفرة ومتفردة يمكن من خلالها معرفة قيمة ما يتم شراؤه أو بيعه”.

أما سؤال “لماذا يشتريها البعض؟”، فأوضح أن ذلك يرجع لعدة أسباب، وهي أولًا المضاربة، وكونها أيضًا وسيط بلا رقيب، والسبب الثالث هو أنه “طالما أن الناس تثق فيها، ستظل وسيطًا للتداول ومخزنًا للقيمة (مثل البورصة)”.

وبالنسبة إلى ما هو “البيتكوين”، فقال إنه “كود إلكتروني يعبر عن اتفاق ضمني بين المتعاملين بها باعتبارها بديلًا عن النقود، مثل كلمة الشرف التي يثق فيها الجميع، ويتم شراؤه من خلال موقعه عبر الإنترنت”.







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