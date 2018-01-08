8 وظائف شاغرة لدى فروع شركة الشايع في 5 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الشايع الدولية للتجارة -عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر عدد (8) وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة، وعدد من المتاجر التابعة لها بالمملكة، في كل من جدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجازان، وينبع.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

1– مدير الإدارة (جدة).

2– مدير المتجر (جدة).

3- مساعد مدير متجر (مكة المكرمة).

4- مساعد مدير متجر (المدينة المنورة).

5- مساعد مدير متجر (ينبع).

6– مساعد مبيعات (جازان).

7– مروج مرئي (جدة).

8– مدير متجر (جدة).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 يناير 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا اضغط (هنا).







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