المواطن - الرياض

أكد ‏استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، أن هناك 9 أعراض لارتفاع ضغط الدم.

وأكد في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أنه من أعراض ارتفاع الضغط “صداع، دوار، ضيق التنفس، خفقان، ألم في الصدر، عدم قدرة على النوم، سرعة الانفعال، كثرة التبول، تورم القدمين”.

كما أوضح النمر أنه “من أسباب ارتفاع الكلسترول، وراثي وضعف الغدة الدرقية، وإدمان الوجبات السريعة، وإدمان الكحول، وزيادة زلال البول بسبب أمراض الكلى، واحتباس السائل المراري من الكبد بحصى المرارة، وعدم التحكم في السكري، إضافة إلى أنواع معينة من الأدوية”.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :