90% من مستخدمي جي ميل لا يطبقون التحقق بخطوتين

المواطن - وكالات

تعتبر خدمات البريد الإلكتروني من أكثر الخدمات الرقمية حساسية حيث تحوي معلومات وإمكانية لاختراق الكثير من الأشياء، لكن الملاحظ أن الغالبية العظمى من المستخدمين لا يهتمون بحماية حساباتهم جيدًا، لا سيما عبر خدمات مثل التحقق بخطوتين.

وكشف أحد المهندسين العاملين في قوقل أن 90% من مستخدمي جي ميل لا يطبقون ميزة التحقق بخطوتين لحماية حساباتهم الخاصة.

وبرر مهندس البرمجيات في غوغل Grzegorz Milka سبب عدم إجبار غوغل مستخدميها تطبيق التحقق بخطوتين لحماية الحسابات بأنه من أجل تسهيل استخدام الخدمة حيث إن الكثير من المستخدمين قد يجدون من الصعب تطبيق الميزة.

ولو أجبرت غوغل المستخدمين على تطبيق إجراءات أمنية إضافية فإنها بالتأكيد ستخسر المزيد من المستخدمين لخدمتها لأنهم قد يجدون ذلك صعباً ومرهقاً وإن كان في صالحهم.

وتوفر غوغل خدمة التحقق بخطوتين منذ سنوات لحسابات مستخدميها التي يمكن الحصول على رمز الدخول بعدة طرق بدءًا من الرسائل القصيرة وحتى توليد رموز عشوائية أو ضبط مفتاح USB مخصص لذلك.







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