95 مليون ريال لتنفيذ المرحلة المتعثرة من طريق بيشة – الخميس

المواطن - نواف آل مثاعي - بيشة

اعتمد فرع وزارة النقل بعسير المراحل الأخيرة من طريق بيشة- خميس مشيط، بمبلغ 95 مليون ريال مخصصة من الميزانية الجديدة لإنهاء المرحلة الثانية المتعثرة.

وكان أمير المنطقة، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، قد وجه بسحب المشروع من المقاول المنفذ، وذلك يوم السبت الموافق ٢٨ أكتوبر ٢٠١٧ م وفحص العروض لترسيته على مؤسسة أخرى.

وتم توقيع عقد ترسيته هذا الأسبوع، وسيتم التنفيذ خلال الأسابيع القادمة.

الجدير بالذكر أنه تم افتتاح المرحلة الأولى في شهر أغسطس من عام ٢٠١٦ م، بحضور محافظ بيشة ابن سبرة ومدير عام فرع النقل بعسير المهندس مبارك المطوع.

يذكر أن مشروع الازدواجية تقرر تنفيذه على ٣ مراحل بطول ١٤٤ كم من كوبري رغوة بوادي بن هشبل إلى محافظة بيشة، والمراحل ستكون على النحو التالي:

المرحلة الأولى: بطول 30 كيلومترًا

المرحلة الثانية: بطول 24 كيلومترًا.

المرحلة الثالثة: بطول 28 كيلومترًا.







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